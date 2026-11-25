На имущество бывшего главы исполнительной власти Балакенского района Ислама Рзаева, обвиняемого в коррупционных преступлениях, наложен арест. Общая стоимость арестованного имущества оценивается почти в 3 млн манатов.

В собственности бывшего чиновника находятся несколько квартир в разных районах Баку, загородный дом, нежилые помещения (объекты), три дорогостоящих автомобиля, а также дом в Гёйчайском районе, где он родился, сообщает Qafqazinfo.

Арест на имущество наложен по ходатайству Службы государственной безопасности.

СГБ завершила расследование уголовного дела в отношении Рзаева. Ему предъявлены окончательные обвинения по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 (получение взятки неоднократно и в крупном размере) и 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Азербайджана.

Санкции по инкриминируемым статьям предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок более 10 лет.

Дело бывшего главы Балакенского района будет рассматривать Шекинский суд по тяжким преступлениям под председательством судьи Халика Мамедова. Первое заседание назначено на ближайшую пятницу.