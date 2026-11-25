Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал главу РФ Владимира Путина хитрым и умным политиком, заявив, что российский лидер не отрицает существования ни украинского народа, ни украинского государства.

«Хитрый, умный политик. […] Я никогда от Путина не слышал, чтобы он отрицал украинский народ. Он даже украинское государство не отрицает», — заявил Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point.

Президент Беларуси назвал такую позицию внутренним убеждением российского лидера.

Лукашенко также обратил внимание на исторические связи народов Беларуси, России и Украины, отметив, что разделяет взгляды российского коллеги.