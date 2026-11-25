Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса.

Кястутис Будрис передал главе азербайджанского государства приветствия президента Литвы Гитанаса Науседы. Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия и попросил передать его приветствия президенту Литвы.

Глава государства с удовлетворением вспомнил о своей недавней встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Дублине в рамках саммита Европейского политического сообщества, а также о телефонном разговоре с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичюсом.

Подчеркнув, что отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Литвой успешно развиваются на протяжении многих лет, президент Ильхам Алиев отметил наличие благоприятных возможностей для расширения сотрудничества в сфере энергетической безопасности и других областях. В этом контексте он оценил визит министра как важный шаг.

Кястутис Будрис сообщил, что в рамках визита планируется подписание «Совместной декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Литовской Республикой», подчеркнув важность углубления связей в сферах экономики, торговли и транспорта.

Министр поздравил президента Ильхама Алиева с успехами, достигнутыми в продвижении повестки мира между Азербайджаном и Арменией.

Поблагодарив за поздравление, глава азербайджанского государства подчеркнул, что Азербайджан продолжит прилагать усилия для укрепления мира в регионе.

Президент Ильхам Алиев отметил, что на фоне нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией налаживаются экономические и торговые связи между двумя странами, а также созданы возможности для транзитной перевозки грузов из третьих стран в Армению и из Армении в третьи страны через территорию Азербайджана. Глава государства сообщил, что за последний год через территорию Азербайджана в Армению было перевезено более 100 тысяч тонн грузов.

В ходе обсуждения восстановительных и строительных работ, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре, было отмечено, что мины, заложенные как в период Первой Карабахской войны, так и в 2020–2023 годах, препятствуют этим работам и представляют серьезную угрозу для жизни людей.

Кястутис Будрис сообщил, что с 1 января 2027 года Литва будет председательствовать в Совете Европейского союза, и подчеркнул, что его страна продолжит поддерживать развитие отношений между Азербайджаном и Европейским союзом. Он также отметил, что Литва поддерживает расширение связей Азербайджана с НАТО.

Президент Ильхам Алиев передал поздравления в связи с предстоящим председательством Литвы, вспомнив визиты руководства Европейского союза в Азербайджан в текущем году и встречи, состоявшиеся в рамках Дублинского саммита.

Отметив, что Азербайджан имеет документы о двустороннем стратегическом партнерстве с 10 государствами — членами Европейского союза, глава государства заявил, что отношения с Литвой также создают благоприятную основу для сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан является инициатором проектов по развитию транспортной связанности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам товарооборота между Азербайджаном и Европейским союзом, а также перспективам расширения сотрудничества между Азербайджаном и Литвой в различных сферах, в том числе в энергетике и возобновляемой энергетике.