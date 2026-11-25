Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе планирует посетить Азербайджан с официальным визитом в начале следующего года. Об этом заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили во время визита в Баку, сообщают грузинские СМИ.

По её словам, подготовка к визиту станет частью дальнейшего укрепления стратегических отношений двух стран.

«В начале следующего года мы ожидаем визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Тбилиси. Кроме того, мы начнем подготовку официального визита премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Азербайджан. Это также станет важной частью повестки наших политических отношений», — сказала она.

Бочоришвили подчеркнула, что Баку и Тбилиси намерены продолжать политический диалог и развивать экономическое сотрудничество.