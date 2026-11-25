В Азербайджане созовут специальную комиссию для рассмотрения деятельности платформы электронной коммерции Temu, которая рассмотрит вопрос о возможном инициировании дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Об этом сообщили в Госагентстве по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Азербайджана.

Согласно заявлению, ведомство завершило собственное расследование в отношении компании PDD Holdings — владельца Temu.

Расследование проводилось на основании признаков злоупотребления доминирующим положением путем проведения ценовой политики, ограничивающей конкуренцию, и нарушений требований статей 16.2.1, 16.2.7 и 16.2.8 Кодекса о конкуренции.

Поскольку были выявлены случаи и признаки нарушений антимонопольного законодательства, принято решение о создании комиссии по конкуренции для рассмотрения вопроса о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.