Администрация президента США Дональда Трампа отложила идею использовать совместные бизнес-проекты с Россией в качестве стимула для прекращения российско-украинской войны. Причиной стало отсутствие интереса Москвы к американским предложениям в сфере энергетики и авиации. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили представителям ЕС, что сотрудничество американских и российских компаний больше не занимает центрального места в предложениях Вашингтона Москве.

Ранее Кушнер рассматривал экономические связи как один из ключевых элементов послевоенного урегулирования. Среди возможных проектов назывались инвестиции американских компаний в российскую нефтяную отрасль и производство титана.

Однако первоначальный интерес российских чиновников к инициативам впоследствии ослаб.

«Стало вполне ясно, что российскую сторону подобные предложения не интересуют», — заявил один из американских чиновников FT.

Москва, по всей видимости, уверена, что мирное соглашение, скорее всего, приведет к смягчению санкций, которое позволит частным компаниям вернуться на российский рынок, пишет FT. Часть высокопоставленных американских чиновников пришла к выводу, что стремление Путина победить в войне не продиктовано экономическими интересами. «Американцы стали лучше понимать, чего хотят стороны конфликта», — сказал один из источников.

При этом Москва продолжает настаивать на территориальных уступках со стороны Украины и других условиях урегулирования, которые Киев считает неприемлемыми.

Ранее представители России и США, в том числе Джаред Кушнер, обсуждали возможность привлечения американских инвесторов к проекту газопроводов «Северный поток».