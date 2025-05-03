На Азербайджан на днях может упасть советская межпланетная станция весом в полтонны.

В ближайшие дни на Землю упадет советский межпланетный космический аппарат весом почти в полтонны. Это посадочный модуль станции «Космос-482», которая была запущена в 1972 году к Венере, но осталась на орбите Земли. Когда именно он упадет на поверхность нашей планеты, пока неизвестно, но произойдет это примерно между 8 и 14 мая. Вес спускаемого модуля, как указано на сайте NASA, составляет 495 кг.

«Космос-482» будет падать на Землю бесконтрольно, и, что особенно опасно, он, вероятно, не полностью сгорит в атмосфере.

По расчетам, основанным на параметрах орбиты, область падения обломков почти полностью проходит над территорией Египта, Сирии, Турции и Азербайджана, поэтому есть риск попадания в жилые районы.