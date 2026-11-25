Директор Центра аналитической экспертизы (ЦАЭ) Министерства здравоохранения Азербайджана Мурад Сулейманов освобождён от занимаемой должности.

Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Анар Байрамов.

Центр аналитической экспертизы Минздрава осуществляет регистрацию лекарственных средств, выдаёт разрешения на их импорт, регулирует оборот и безопасность препаратов в аптечной сети, а также контролирует деятельность частных медицинских и фармацевтических учреждений.

Стоит отметить, что в азербайджанских СМИ неоднократно появлялись критические публикации о деятельности Центра аналитической экспертизы. В частности, вопросы вызывает надлежащее выполнение ведомством возложенных на него функций, что является поводом для общественной обеспокоенности.