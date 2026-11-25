Президент США Дональд Трамп высмеял заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что американские переговорщики рассчитывают завершить российско-украинскую войну к концу декабря или январю. Об этом сообщает New York Post.

Журналисты поинтересовались у Трампа, действительно ли Вашингтон намерен добиться урегулирования в указанные сроки.

«Кто это сказал? Он хочет, чтобы я сделал что?» — переспросил американский президент, после чего рассмеялся и переглянулся со старшим помощником, находившимся в комнате.

При этом Трамп подчеркнул, что не намерен устанавливать конкретные временные рамки для переговорного процесса.

«У меня нет жестких временных рамок. Я просто хочу, чтобы это закончилось», — заявил глава Белого дома.

Таким образом, американский президент не подтвердил намерение Вашингтона завершить урегулирование именно к январю, отметив, что главным приоритетом остается достижение мира.