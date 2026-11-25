Литва выступает за упрощение визовых процедур для граждан Азербайджана, и обсуждение этого вопроса уже началось.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку, передает Report.

По словам Будриса, упрощение визовых процедур — одно из направлений, по которым Литва хотела бы добиться конкретных результатов в отношениях с Азербайджаном.