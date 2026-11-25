В Армении заведено новое уголовное дело в отношении экс-министра обороны Давида Тонояна — материалы уже переданы в суд. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Как сообщает портал судебно-правовой информации Datalex, подробности дела пока не раскрываются. Вместе с Тонояном обвиняемым проходит бывший начальник Главного управления материально-технического обеспечения Минобороны Норайр Йолчян.

Первое уголовное дело против экс-министра было возбуждено в сентябре 2021 года. Тогда его обвинили в закупке непригодных авиационных боеприпасов. Тоноян был арестован, однако в августе 2024 года суд изменил ему меру пресечения и освободил под залог.