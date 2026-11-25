Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил вывода из страны российских ракет, способных нести ядерное оружие, в рамках переговоров об обеспечении мира. Об этом он заявил в интервью французскому журналу Le Point.

Журналист спросила белорусского лидера о возможности вывода российских ракет из Беларуси в обмен на обязательство Запада не приближать своё ракетное и ядерное оружие к границам России.

«В процессе переговоров всё возможно. Я не исключаю подобные варианты. Главное, чтобы был мир. А какое там оружие, кто будет куда выводить — это уже, может быть, главная причина этого мира. Поэтому я за любое решение», — ответил Лукашенко.

Он подчеркнул, что любые договорённости должны способствовать урегулированию конфликта в Украине, прекращению гибели людей и обеспечению стабильности в Европе.