Польша рассматривает возможность выслать посла России в связи с обвинениями в якобы нарушении воздушного пространства страны, но пока не будет этого делать. Об этом заявил в эфире Польского радио глава МИД республики Радослав Сикорский.

«Тогда они выдворят нашего. Это одна из возможных мер, но пока мы не будем ее применять», — сказал он.

На днях сразу несколько польских политиков призвали выслать российского дипломата. При этом заместитель министра национальной обороны республики Станислав Взентек заявил, что высылка посла из Польши может спровоцировать резкое обострение отношений с Москвой вплоть до военного конфликта.