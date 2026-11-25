Уходящий 2026 год стал одним из наиболее насыщенных в отношениях Грузии и Азербайджана. Заметно возросшая интенсивность контактов на высшем уровне отражает стремление двух стран не только укрепить традиционные связи, но и совместно определить своё место в меняющейся экономической и геополитической архитектуре региона. Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили 24 ноября в Баку стала очередным подтверждением этой тенденции. Регулярные переговоры глав государств, правительств и руководителей профильных министерств свидетельствуют о том, что Баку и Тбилиси стремятся вывести стратегическое партнёрство на новый уровень. Этому способствуют как общие экономические интересы, так и серьёзные геополитические перемены на Южном Кавказе.

Взаимодействие между двумя странами активно велось почти год. В апреле Ильхам Алиев посетил Грузию с государственным визитом, в мае Ираклий Кобахидзе побывал в Баку, а в июне состоялись переговоры глав МИД Грузии, Азербайджана и Турции. В октябре прошло очередное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а в ноябре заметно участились контакты руководителей экономических, энергетических и внешнеполитических ведомств. Не менее активно развивалось сотрудничество в оборонной сфере. В июне министр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил Тбилиси, а в октябре Шуша приняла трёхстороннюю встречу министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции. Такая насыщенная повестка свидетельствует о стремлении двух стран укреплять сотрудничество практически по всем ключевым направлениям.

За этой дипломатической активностью стоят вполне конкретные экономические и стратегические интересы. На протяжении последних трёх десятилетий основу отношений Грузии и Азербайджана составляли совместные энергетические и транспортные проекты. Сегодня же перед двумя странами открываются более широкие перспективы экономического сотрудничества, выходящего далеко за пределы Южного Кавказа и охватывающего пространство от Центральной Азии и Каспийского моря до Турции, Черноморского региона и европейских рынков.

Одним из ключевых событий 2026 года стало подписание в мае в Баку пакета соглашений в энергетической и транспортной сферах. Азербайджан и Грузия договорились продлить сотрудничество в области поставок природного газа на двадцать лет, обеспечить дальнейший транзит азербайджанских энергоресурсов через Грузию, а также продолжить поставки электроэнергии на грузинский рынок и её экспорт в Турцию. Особое значение имеет согласование условий эксплуатации нефтепровода Баку-Супса и сопутствующей инфраструктуры, открывающее перспективы возобновления транзита центральноазиатской нефти через черноморское побережье Грузии.

Долгосрочный характер энергетических соглашений говорит о стремлении обеих стран обеспечить стабильность сотрудничества на десятилетия вперёд, независимо от изменений международной политической и экономической обстановки. Вместе с тем энергетическое партнёрство постепенно выходит за пределы традиционного нефтегазового сектора. В ноябре Азербайджан, Грузия, Турция и Болгария подписали межправительственное соглашение о стратегическом партнёрстве в области чистой энергетики. Параллельно продолжается работа над проектом подводного электрического кабеля через Чёрное море с участием Румынии и Венгрии. Таким образом, формируются два перспективных энергетических маршрута, соединяющих Каспийский регион с европейским рынком, и в обоих проектах Азербайджану и Грузии отводится ключевая роль.

Не менее заметные изменения происходят в транспортной сфере. Завершение модернизации железной дороги Баку -Тбилиси- Карс, переход к совместному управлению её инфраструктурой, создание общего автомобильного пункта пропуска «Шёлковый путь» и договорённости о возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения свидетельствуют о том, что транспортные системы двух стран становятся всё более взаимосвязанными.

Грузия, Азербайджан и Казахстан намерены к 2029 году довести пропускную способность Среднего коридора до 30 миллионов тонн. Однако одной модернизации железных дорог и портов для этого недостаточно. Трём странам предстоит согласовать транзитные тарифы, упростить таможенные процедуры, внедрить цифровые технологии в грузоперевозки и создать современные логистические центры. В этом контексте особый интерес представляет взаимосвязанное развитие азербайджанского порта Алят и строящегося глубоководного порта Анаклия в Грузии. В будущем оба порта могут стать ключевыми звеньями единой транспортной системы между Каспийским и Чёрным морями, по которой будут следовать грузы из Китая и Центральной Азии в Европу и обратно. Не случайно в ходе ноябрьских переговоров министра экономики Грузии Мариам Квривишвили с руководством Азербайджана речь шла не только о действующих транспортных магистралях, но и о строительстве порта Анаклия и нового международного аэропорта Вазиани. Сам факт обсуждения этих проектов говорит о том, что Баку и Тбилиси интересует не только развитие существующих маршрутов, но и то, какой будет транспортная система региона в будущем. Однако говорить о непосредственном участии азербайджанского капитала в этих проектах пока рано.

На сближение Баку и Тбилиси влияют и перемены на Южном Кавказе, связанные с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией. Открытие новых транспортных путей сулит региону дополнительные экономические возможности, но вместе с тем усиливает конкуренцию между существующими и будущими транзитными маршрутами. Для Грузии важно сохранить и укрепить свою роль в региональных грузоперевозках, тогда как Азербайджан заинтересован в расширении транспортных маршрутов и надёжном доступе к рынкам Турции, Черноморского региона и Европы. Именно в этом контексте следует рассматривать участившиеся переговоры руководства двух стран, стремящихся согласовать свои долгосрочные интересы в новых региональных условиях. При этом Тбилиси готов содействовать восстановлению экономических связей между Азербайджаном и Арменией, о чём свидетельствует использование грузинской транспортной инфраструктуры для поставок азербайджанских нефтепродуктов на армянский рынок.

Стоит также обратить внимание на заявление Ильхама Алиева, сделанное в апреле в Тбилиси, о возможности реализации совместных инвестиционных проектов в третьих странах. Это открывает перед Грузией и Азербайджаном новые перспективы. Речь идёт уже не только о развитии двусторонних экономических связей, но и о возможности совместного выхода на зарубежные рынки и участия в международных инвестиционных и инфраструктурных проектах.

О том, насколько широким становится сотрудничество двух стран, говорит и повестка октябрьского заседания межправительственной комиссии. На нём обсуждались инвестиции, таможенное взаимодействие, сельское хозяйство, ветеринарный и фитосанитарный контроль, использование водных ресурсов бассейна Куры, а также дальнейшая работа по делимитации и демаркации государственной границы.

Однако отношения Грузии и Азербайджана не ограничиваются политикой и экономикой. В их основе лежат многовековые исторические связи двух народов, особую роль в сохранении которых играют азербайджанская община в Грузии и грузинская община в Азербайджане.

События 2026 года показывают, что отношения Грузии и Азербайджана постепенно выходят за рамки отдельных крупных международных проектов. Речь идёт не о создании экономического союза, а о более тесном взаимодействии и согласовании долгосрочных стратегий развития двух стран. Если в предыдущие десятилетия Грузия и Азербайджан играли важную роль в обеспечении международного энергетического и транспортного транзита, то сегодня у них есть возможность превратить Южный Кавказ в самостоятельный экономический центр, где сходятся интересы Центральной Азии, Китая, Турции и Европы. И от того, насколько успешно Баку и Тбилиси смогут согласовать свои планы на будущее, во многом будет зависеть не только развитие двух стран, но и роль всего Южного Кавказа в мировой экономике.