Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что стратегические цели России выходят за рамки Украины, и обвинил Москву в масштабной эскалации напряженности в разных регионах.

«Россия четко знает, чего хочет, и хочет большего, чем просто Украину. Тот, кто не осознает этого, либо не понимает мир таким, каков он есть, либо преследует совершенно иную цель», — заявил Мерц 25 ноября во время выступления по вопросам бюджета.

По словам канцлера, Россия усиливает напряженность в Балтийском регионе, Польше, Черном море и даже в космическом пространстве. Он также утверждает, что подобные действия затрагивают непосредственно территорию Германии и приводят к человеческим жертвам.

Мерц подчеркнул, что Германия слишком долго игнорировала проблемы в сфере обороны, инфраструктуры и экономики, и призвал к срочным мерам. Он добавил, что Европа должна установить четкие границы для России.

Заявления прозвучали на фоне сообщений западных разведок о возможном размещении Россией ядерного оружия на орбите. Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил о готовности альянса защищаться от угроз в космосе.