Армения не планирует разрывать отношения с Россией, провоцировать кризис в двусторонних связях или «сжигать мосты» с Москвой. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Ваан Костанян в эфире общественного телевидения.

По его словам, Ереван намерен пересмотреть накопившиеся проблемы в отношениях с Москвой, чтобы оздоровить двусторонние связи и двигаться дальше.

«Мы никоим образом не намерены разрывать отношения с Россией, создавать в них кризис или сжигать мосты с Российской Федерацией», — подчеркнул Костанян.

Он также отметил, что Россия остается важным партнером Армении, выразив надежду, что российская сторона придерживается аналогичной позиции.

Кроме того, Костанян отметил, что 3 декабря запланирован визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву. Одной из тем поездки станет обсуждение проблем в двусторонних отношениях.