В Баку в день матча «Сабах»–«Барселона» пассажиры смогут воспользоваться общественным транспортом всего за 1 гяпик. Специальную акцию запускают BakıKart совместно с Mastercard в связи с матчем Лиги чемпионов УЕФА, который состоится 25 ноября.

Согласно условиям кампании, с 18:00 25 ноября до 01:00 26 ноября стоимость поездки составит 0,01 маната при оплате бесконтактным способом с помощью Mastercard. Акция распространяется на карты Mastercard, выпущенные как азербайджанскими, так и зарубежными банками. Оплатить проезд можно также через Apple Pay и Google Pay, используя NFC-технологию.

Предложение действует в метро и автобусах Баку, где доступна бесконтактная оплата. Количество поездок по льготному тарифу в течение установленного времени не ограничено.