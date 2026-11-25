Россия и Эстония находятся на грани развязывания открытой войны. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ после вызова временного поверенного в делах Эстонии в Москве Марека Юхтеги.

Российская сторона выразила Таллину решительный протест в связи с решением закрыть с 1 декабря все пять автомобильных пунктов пропуска на российско-эстонской границе. В Москве расценили этот шаг как очередную недружественную акцию, вписывающуюся в череду враждебных действий эстонских властей.

В МИД РФ утверждают, что Эстония продолжает оказывать активную поддержку Украине и негласно предоставляет своё воздушное пространство для пролёта украинских беспилотников, которые атакуют северо-западные регионы России. В ведомстве заявили, что российская сторона неоднократно фиксировала подобные случаи.

Ещё одним поводом для обеспокоенности Москвы стали действия Таллина в Балтийском море. По оценке российского внешнеполитического ведомства, Эстония пытается создавать препятствия для передвижения российских грузовых судов, фактически добиваясь введения морской блокады России.

Кроме того, в российском МИДе обвинили эстонские власти в усилении давления на русскоязычное население. По утверждению ведомства, в стране расширяются ограничения на использование русского языка, а также применяются уголовные преследования и депортации в отношении граждан, которые выступают за сохранение связей с российской культурой.

В Москве предупредили, что подобные действия Таллина носят провокационный и чрезвычайно опасный характер и могут привести к дальнейшей эскалации вплоть до открытого военного конфликта.

Напомним, правительство Эстонии 20 ноября объявило о намерении минимум на шесть месяцев закрыть все пять автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией. Ограничения вступят в силу 1 декабря и затронут КПП Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа и Саатсе. Движение через них будет прекращено как для автомобилей, так и для пешеходов. Решение было принято на фоне обострения ситуации в сфере безопасности после попытки поджога предприятия Threod Systems в Виймси под Таллином, которое занимается производством беспилотников.

На фоне решения Таллина возможность закрытия границы с Россией начала рассматривать и Латвия. Премьер-министр страны Андрис Кулбергс поручил Министерству иностранных дел и Министерству сообщения до следующей недели подготовить оценку возможных последствий такого шага. В частности, ведомства должны изучить влияние ограничений на транзит и перемещение людей через границу.