Делегация Национального университета обороны Турции во главе с заместителем ректора Талатом Джанболатом находится в Азербайджане в рамках программы учебно-ознакомительной поездки.

Сначала турецкие гости посетили могилы Общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой на Аллее почетного захоронения, а также Аллею шехидов и Мемориал в честь турецких воинов-освободителей, были возложены цветы, почтена их светлая память, сообщает минобороны.

В рамках программы визита делегация встретилась с ректором Национального университета обороны генерал-майором Гюндузом Абдуловым. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере военного образования и обмена опытом. В заключение стороны преподнесли друг другу памятные подарки.

Турецкая делегация также посетила Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского, действующий в подчинении Национального университета обороны, Парк военных трофеев и Центр Гейдара Алиева.