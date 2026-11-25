«Медуза» и «Медиазона», проанализировав утечку данных Росстата, оценили потери России в войне с Украиной более чем в 700 тысяч погибших, возможно, уже свыше 720 тысяч.

С февраля 2022 года по конец сентября 2026 года зарегистрировано более 490 тысяч погибших. Однако с учётом задержек регистрации смертей и признания пропавших без вести погибшими реальные потери, по оценке журналистов, значительно выше.

Издание «Важные истории», изучив те же данные, оценило число погибших как минимум в 611 тысяч человек.

Среди погибших — более семи тысяч молодых людей в возрасте 18–19 лет. Половина из них погибла в 2025 году. Средний возраст погибших российских военных вырос с 33 до 40 лет.