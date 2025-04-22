Главные действующие лица предсказания всемирно известной болгарской ясновидящей – Дональд Трамп и Китай. Результат поединка между ними аукнется едва ли не всей планете Земля, не говоря уже о самих США и КНР. Остаться на плаву и даже стяжать некоторые дивиденды, если Трамп и Си не пойдут на взаимные уступки в тарифной войне, – а, они, скорее, не пойдут, — есть шанс у малых экономик, включая и ведущих этого «малого круга». Нам же, в заданной ситуации, особенно интересен Азербайджан.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может заключить торговые сделки со всеми странами, включая Китай, в течение ближайших трех-четырех недель. Однако он ни слова не сказал о том, каковы его смягчительные намерения в торговле с Китаем, в отношении которого США установили беспрецедентно высокие пошлины в размере 145%, и на которые Пекин ответил 125-процентными тарифами на американские товары, параллельно ограничив экспорт определенной номенклатуры полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы. И после такого «китайского шага» Вашингтон пригрозил Пекину увеличением пошлин до 245%.

Что стоит за торговой войной Трампа, главной мишенью которой является Китай; какие первые «плоды» она уже дала, и какие – еще «зреют» с учетом того, что США намерены (или уже начали?) склонять более 70 стран мира к запрету транспортировки китайских товаров через их территории, продаж у себя дешевой китайской продукции и размещения компаний из КНР.

Пошлины для Китая в размере 245% — это, конечно, «круто», однако совершенно нереально для торговли, равно как 145-процентные. Поэтому имеющееся положение дел с зашкаливающей цифирью говорит в пользу того, что речь идет не о торгово-экономических соображениях в их чистом виде, а о политической борьбе против Китая через пошлины и его изолирование от международных рынков. То есть в заданных условиях китайско-американская торговля видится вообще невозможной.

А коли так, Соединенным Штатам грозит двузначная инфляция, ослабление доллара и укрепление иных валют – преимущественно крупных государств Глобального юга, объединенных в БРИКС. И это, заметим, именно та перспектива, которая раздражает Трампа, ранее пригрозившего блоку, идущему по пути сокращения торговых сделок в долларах США и, насколько это возможно, расплачивающемуся в национальных валютах: посулил им 100% тарифы.

Нереальные пошлины – не радость для Китая, но и не катастрофа. Они, скорее, повлекут за собой, помимо расширения традиционного рынка сбыта, стимулирование Пекином роста внутреннего потребления и, как следствие – приток инвестиций в страну. То есть без импорта из США Китай обойдется, а вот зависимость США от китайской продукции в три раза превышает зависимость КНР от продукции американской. Кстати, Китай – третий торговый партнер для США. Но китайский экспорт в Соединенные Штаты значительно превосходит экспорт последних в КНР.

На фоне введения США повышенных тарифов, Всемирная торговая организация (ВТО) уже понизила прогноз международной торговли на 2025 год. Как считают эксперты ВТО, более всего пошлины Трампа ударят по самим США. Что же касается мировой торговли в целом, она «просядет», по меньшей мере, на 3%. Но, заметим, новые тарифы еще не задействованы в полную силу, и по мере их «раскрутки» показатель сокращения мировой торговли наверняка увеличится.

Как сказано в докладе ВТО, разрыв в торговле между США и КНР приведет к значительной переориентации торговых связей и выведет Китай на новые рынки сбыта.

В этой связи напомним о намерениях Трампа оторвать страны, их торговые пути и от транспортировки китайских товаров, и от их продаж. Что произойдет, если страны не подчинятся, сказать пока сложно, а ведь один только китайский транспортный проект «Пояса и пути» охватывает 152 страны, включая Азербайджан, являющийся ключевым игроком китайской транспортно-логистической инициативы на Южном Кавказе и в ареале бассейна Каспия. И Китай уже вложил в развитие этого проекта более 1 трлн долларов (в мировом охвате).

Пекин вряд ли был готов к столь массированной на него атаке США, но и уступать им он тоже не станет: от своего статуса ведущего индустриального, технологического гиганта с сильной армией и военно-промышленным комплексом (КНР – мощная ядерная держава), от присоединения к себе Тайваня, он, понятно, не откажется. И что тогда – более остервенелая и изощренная борьба за влияние в мире? Какие формы она приобретет?

The Mirror, вероятно, не зря приводит предсказания незрячей болгарской ясновидящей Ванги, умершей 30 лет назад, и предсказавшей, среди прочего, важные для мира события, включая теракты в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, гибель принцессы Дианы и пандемию Covid-19.

Что же до 2025 года, пишет британское издание, то, согласно пророчеству Ванги, на него выпадет всемирная экономическая катастрофа, которая станет началом гибели человечества. В 2025-ом уже сбылось одно предсказания провидицы – в марте в Таиланде и Мьянме случилось разрушительное землетрясение магнитудой 7,7, в результате которого погибло более 2 тысяч человек.

А Washington Post даже взяла на себя крайнюю смелость – не исключила, с некоторыми оговорками, что дело может дойти и до ядерной войны. Это, конечно, слишком сильно сказано, но большие неприятности между Вашингтоном и Пекином, в которые с высокой вероятностью будет втянута Россия, видятся неизбежными, если Трамп, со свойственной ему импульсивностью, вдруг не «крутанет» на 180 градусов и «возлюбит» Си, которого иметь во врагах, мягко говоря, крайне недальновидно.

В США, похоже (на высоком уровне) «не замечают», что долги федерального правительства составляют почти 100% ВВП страны, и что за последний год она потратила на 7% ВВП больше, чем заняла; и что на выплату процентов по долгам страна тратит гораздо больше денег, чем на оборону. И хоть Трамп тут почти ни при чем, но шлейф долгов сейчас «плещется» вокруг него как президента США, хотя бы не усугубляющего долговую пропасть своей страны. А тарифная война Трампа – особенно, с Китаем, — грозит еще и такой «неприятностью» для американцев.

К чему весь этот тарифный сыр-бор, истерической реакции на который из Китая, прекрасно «просекающего» ситуацию, его цели и задачи, причины и результаты. Обратимся к взгляду из самого Китая от издания Tencent, пишущего (в переводе ИноСМИ), что «Трамп пытается провернуть трюк, чтобы перетянуть на свою сторону Россию и совместно противостоять Китаю», сманить к себе Москву, подсобив ей на украинской ниве.

И в этом общем контексте «… политика взаимных тарифов, а затем ее приостановка, была рассчитана на то, чтобы более 70 стран по всему миру были благодарны Штатам: Вашингтон таким образом создает ситуацию, в которой США лидируют, а весь мир следует за ними. Это нацелено, в конечном итоге, на то, чтобы изолировать Китай».

А параллельно Трамп оказывает давление на западных союзников для формирования «объединенного флота» с целью борьбы с теневыми танкерами Ирана, особенно теми, которые направляются в Китай. Для чего? – «… чтобы попытаться заставить Китай пойти на уступки по международным вопросам».

Отмечается, что «российско-американские отношения все еще находятся на начальной стадии нормализации и являются очень хрупкими. Темперамент Трампа крайне переменчивый и, если что-то пойдет не так, результаты прошлых переговоров могут быть сведены на нет. Но, несмотря на это, российская сторона встала на защиту Китая. За этим заявлением стоит переплетение стратегических соображений и экономических интересов. … Прежде всего, Китаю нужна поддержка для устойчивости в тарифной войне с США. Это будет также способствовать развитию китайско-российского энергетического сотрудничества… Решение поддерживать Китай также демонстрирует Вашингтону, что китайско-российское сотрудничество не может быть подвержено влиянию третьих сторон».

Отметим выгоды для России. Китай является крупнейшим импортером российской нефти (в прошлом году экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в КНР составил 47%), и если США не сменят пошлинный гнев на милость, Поднебесная исключит из своей импортной номенклатуры нефть из США. В выигрыше будут и Москва, и Пекин – первая способна «залить» Китай нефтью и пополнить свой бюджет, а последний получит сырую российскую нефть по выгодной цене и загрузит ею свои нефтеперерабатывающие мощности.

Вернемся к взгляду из Китая, в соответствии с которым «их (США) стратегия оказания давления на Китай и привлечения на свою сторону России с помощью тарифов вряд ли возымеет эффект. Сотрудничество между Китаем и Россией в области энергетики трудно разорвать с помощью внешнего давления, а и так низкий товарооборот между РФ и США лишает Трампа рычагов воздействия на Москву. В будущем Китай и Россия могут успешно развивать сотрудничество в энергетической сфере в локальной валюте, совместно осваивать арктические водные пути и ускорять процесс дедолларизации, что станет серьезным вызовом мировому порядку во главе с США».

Говоря о «мировом порядке», точнее, о его тотальном беспорядке, в котором уже сложно проследить «закономерность абсурда», и в данном контексте – речь не только о США, но и Европе, событиях на Ближнем Востоке – по миру в целом, претерпевающему серьезные разломы между Глобальным югом и Глобальным севером, хаотичный передел сфер влияния на планете.

При определенном трезвом «приложении мозгов» катастрофических последствий для малых экономик мира можно и должно избежать, если та или иная малая страна и экономика последовательно придерживается линии отстаивания собственного политико-экономического суверенитета. И это четко прослеживается на примере Азербайджана, находящегося под серьезным давлением Запада, однако сумевшего не дрогнуть – в том числе, на фоне попыток «гашения» индустриального, технологического, транспортно-логистического, инвестиционного «шествия» Поднебесной по миру.

В то время как с Китая пытаются «сорвать подметки» прямо на ходу, Азербайджан подписывает с ним, в дополнение к уже имеющимся, 13 документов о сотрудничестве: китайское агентство «Синьхуа» широко осветило состоявшуюся недавно в Пекине китайско-азербайджанскую конференцию по продвижению промышленного и инвестиционного сотрудничества.

Проекты охватывают такие сферы взаимодействия сторон как цифровая экономика, расширение производства электролитического алюминия и создание базы по производству сельскохозяйственной техники. Выступая на мероприятии, представитель Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжан Цзяньхуа отметил «непрерывное углубление в последние годы политического общения и совершенствование механизмов сотрудничества между Китаем и Азербайджаном».

По его словам, между двумя странами наблюдается бурное развитие торгово-инвестиционного сотрудничества, а двусторонние экономические связи становятся все теснее. Сообщается, что Пекин приложит еще больше усилий для содействия высококачественного развития китайско-азербайджанского промышленного и инвестиционного сотрудничества.

А тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Китая Лу Мэй. Как отметил Алиев в ходе встречи, азербайджано-китайские отношения носят характер стратегического партнерства; напомнил о состоявшейся в прошлом году встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и совместном заявлении о стратегическом партнерстве двух стран.

Алиев подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Китаем охватывает широкий спектр сфер — политическую, торгово-экономическую, транспортную, энергетическую, промышленную, инвестиционную; сферу безопасности, культурно-гуманитарную, другие. И, что кране важно, подчеркнул, что Азербайджан всегда поддерживал политику «одного Китая».

Отметив, что инициатива «Один пояс, один путь» является проектом, объединяющим страны на обширной географии и продвигающим сотрудничество, глава государства сказал, что Азербайджан стал одной из первых стран, поддержавших эту инициативу Китая.

Лу Мэй подчеркнула, что Китай поддерживает успешное развитие Азербайджана под руководством президента Алиева, что ее страна всегда привержена принципу территориальной целостности и суверенитета АР, и что отношения между Баку и Пекином являются дружественными и носят характер стратегического партнерства.

Отметим также, что в минувшем году товарооборот между АР и КНР увеличился на 21% — до 3,7 млрд долларов, а в первом квартале 2025 года рост составил 1,02 млрд в валюте США. Объем прямых китайских инвестиций в Азербайджан достиг без малого 1 млрд долларов, а азербайджанских инвестиций в Китай, включая средства Государственного нефтяного фонда, — около 2,1 млрд долларов.

Объем транзитных перевозок между странами рекордно возрос (по итогам 2024 года — на 86% (378 тыс. тонн), и в году текущем ожидается еще более впечатлительный рост.

А параллельно Азербайджан активно сотрудничает, в том числе, в инвестиционном плане, и с другими – так «не похожими» на Китай странами. Если судить по году минувшему, прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана превысили 7 млрд долларов, а в первом квартале 2025-го – более полумиллиарда в той же валюте. Инвестиционным лидером нынче являются ОАЭ – на фоне инвестиционного сотрудничества АР с Великобританией, Турцией, Швейцарией, Россией, Ираном, Франции, другими – теми же США, весьма заинтересованными в инвестиционном участии в Азербайджане (равно как и в политическом влиянии, но это – сложнее) уже судя по тому, что, начиная с периода обретения АР независимости, США вложили в экономику страны более 18 млрд долларов.

Таким образом, многовекторность Азербайджана на внешнем треке себя оправдала, несмотря на мощное политическое давление, оказываемое на него не только со стороны Запада. Но при этом, если Трамп не откажется от намерения «запретить всем контачить с Китаем», блокировать ему выход на внешние рынки, худо станет тем, кто не сможет отстоять свое право взаимодействовать с кем считает нужным.

Неизвестно, изменится ли «настроение» президента США, и распространится ли оно на Южный Кавказ, в частности, на его ключевого игрока и главную экономику — Азербайджан.

Но если – опять же, на трезвую голову – потеря Азербайджана американцам совершенно не выгодна хотя бы потому, что он, как минимум, сокращает зависимость Европы от российских энергоносителей. Так что вполне возможно, что Трамп «простит» Баку (или «не заметит») его сотрудничество с Китаем, с которым он сам уже сильно заплутал: с учетом, в том числе, российского фактора.

Но политико-тарифная война против Китая не отменена, так что на пророчества Ванги закрывать глаза не стоит.

P.S. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит государственный визит в Китай.