Сербия подписала с Азербайджаном контракт на закупку дополнительных объемов газа

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Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и сербская Srbijagas подписали контракт на куплю-продажу дополнительных объемов азербайджанского газа в Сербию.

Об этом написал министр энергетики Парвиз Шахбазов в социальной сети Х.

«У нас была плодотворная встреча в Белграде с министром горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравкой Джедович Ханданович по расширению нашего энергетического сотрудничества. SOCAR и сербская Srbijagas подписали контракт на куплю-продажу дополнительного азербайджанского газа в Сербию в объеме 1 млн кубометров в сутки на период с 1 ноября 2024 года по 1 апреля 2025 года», – написал министр.

По его словам, также состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области возобновляемых источников энергии между министерством энергетики Азербайджана и министерством минеральных ресурсов и энергетики Республики Сербия.