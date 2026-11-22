Власти Финляндии продолжают тушить пожар на российском грузовом судне Sparta II, атакованном украинскими дронами 21 ноября в финских территориальных водах, сообщает Yle.

Береговая охрана Финляндии всю ночь боролась с огнем на борту судна. Экипаж эвакуировали на российский спасательный корабль, однако ликвидировать возгорание пока не удалось.

По словам генерального директора финской береговой охраны, командира Йони Шеберга, сейчас задача спасателей – потушить пожар и охладить контейнеры с грузом, чтобы снизить риски. После этого Sparta II планируют вывести за пределы территориальных вод Финляндии.

Президент Финляндии Александр Стубб назвал происходящее серьезным инцидентом.

«События на судне Sparta II в Финском заливе серьезны», – прокомментировал он.

Стубб сообщил, что поддерживает тесный контакт с руководством страны, отвечающим за внешнюю и оборонную политику, Вооруженными силами и Пограничной службой. Финский президент также проинформировал о случившемся ключевых партнеров и союзников.