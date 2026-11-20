Милли Меджлис Азербайджана на пленарном заседании представит на обсуждение изменённое соглашение о разведке, разработке и разделе добычи на морском блоке Абшерон, в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Minval, речь идёт о соглашении между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), TotalEnergies EP Absheron B.V., SOCAR Absheron и ADNOC International ProjectCo 1 RSC Limited, подписанном 26 сентября 2026 года в Баку. Будут рассмотрены 12 приложений к соглашению и разрешение на их исполнение. При этом правительственные гарантии и обязательства, предоставленные подрядчикам Кабинетом министров в рамках первоначальной редакции соглашения, подписанной 27 февраля 2009 года и утверждённой законом от 22 мая 2009 года, сохранят силу.

Как правило, после вступления закона в силу соглашение и приложения приобретают статус закона, а правительственные гарантии продолжают действовать в качестве закона Азербайджанской Республики. Проект документа предусматривает, что если соглашением не установлено иное, его положения, положения правительственных гарантий и приложений имеют преимущественную силу перед нормами других действующих или будущих законов, указов и административных распоряжений Азербайджана, которые не соответствуют или противоречат им.

Кроме того, в случае вступления закона в силу подрядчикам предоставят исключительное право осуществлять нефтегазовые операции на контрактной территории в соответствии с условиями соглашения, правительственных гарантий и приложений на весь период их действия. Ранее заключённые соглашения, контракты и другие документы, предусматривающие права и обязанности в отношении любых частей контрактной территории, прекращают действие с учётом положений нового закона и соглашения.