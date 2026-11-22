Бывший президент Александр Вучич лично требовал от сербских чиновников устранить препятствия для строительства гостиничного комплекса Дональда Трампа на месте бывшего Генштаба в Белграде, в том числе добиться отмены охранного статуса здания. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на документы и свидетельства очевидцев.

История с перестройкой разрушенной штаб-квартиры Югославской народной армии стала одним из поводов для студенческих протестов в Сербии, которые, как отмечает издание, способствовали поражению Вучича на выборах в октябре.

Проект приостановил в прошлом году зять президента США Джаред Кушнер на фоне судебных разбирательств. После победы «Студенческого списка» на выборах движение пообещало раскрыть факты коррупции прежнего правительства.

«Доказательства, которые уже содержатся в материалах дела о Генеральном штабе, должны стать основанием для возбуждения уголовного дела против Александра Вучича по обвинениям в преступлениях, наказуемых лишением свободы на срок от одного до восьми лет», – заявили представители движения.

Первое судебное заседание, по данным FT, назначено на понедельник, 23 ноября.

Как следует из документов и показаний свидетеля, Вучич пытался добиться отмены охранного статуса бывшего Генштаба, чтобы расчистить площадку для строительства. Бывший директор Института охраны памятников культуры Сербии Дубравка Джуканович рассказала, что президент лично давил на нее и ее коллег во время встречи в президентском дворце, называя их «балбесами» и требуя «расчистить путь» для проекта и «взять на себя ответственность».

«Неприятно, когда… кто бы то ни было, даже если это государство, ставит тебя перед необходимостью принять решение о сносе того, что ты обязан защищать… Тогда президент Вучич заявил, что охранный статус необходимо отменить», – говорится в ее показаниях в прокуратуре.

В интервью FT Джуканович назвала ситуацию со строительством «неприятной». По ее словам, президент «либо не знал о предусмотренной законом процедуре, либо ему было на нее наплевать». Она также рассказала, что Вучич завершил встречу словами о том, что все, кто не готов поддержать проект, должны уйти в отставку.

Контракт на строительство отеля, казино и жилого комплекса на месте Генштаба заключили в мае 2024 года. Сербия обязалась снять с комплекса статус объекта культурного наследия, за свой счет снести здания и передать инвестору участок в безвозмездное пользование на 99 лет. На выполнение этих условий отводилось два года – до мая 2026-го. Если бы Сербия не уложилась в срок, компания Кушнера могла потребовать компенсацию в размере до €50 млн.

Вучич не отрицал, что продвигал проект.