Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила президенту Украины Владимиру Зеленскому недовольство из-за включения итальянских политиков в базу украинского сайта «Миротворец», назвав это неприемлемым, сообщают Il Fatto Quotidiano и Quotidiano Nazionale.
По данным Il Fatto Quotidiano, Мелони подняла этот вопрос во время разговора с украинским лидером в Берлине.
«Владимир, это неприемлемо – как в отношении Сальвини, так и в отношении всех итальянцев», – заявила глава итальянского правительства.
Поводом для недовольства стало включение в базу «Миротворца» вице-премьера Италии, лидера входящей в правящую коалицию партии «Лига» Маттео Сальвини. Как пишет издание, перед публичным выступлением политик сообщил Мелони о своих претензиях, после чего она передала их Зеленскому.
Ранее Сальвини пригрозил заблокировать дальнейшую военную помощь Киеву, если украинский президент не принесет извинений.
«Это не личный вопрос. Но помогать правительству, которое не отказываются от сайтов, объявляющих журналистов, спортсменов, интеллектуалов и политиков врагами народа… Если не последует опровержений, осуждения, дистанцирования, мы сделаем выводы», – заявил Сальвини в эфире Tg2 Post, отвечая на вопрос о продлении поставок оружия Украине.