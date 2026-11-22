Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила президенту Украины Владимиру Зеленскому недовольство из-за включения итальянских политиков в базу украинского сайта «Миротворец», назвав это неприемлемым, сообщают Il Fatto Quotidiano и Quotidiano Nazionale.

По данным Il Fatto Quotidiano, Мелони подняла этот вопрос во время разговора с украинским лидером в Берлине.

«Владимир, это неприемлемо – как в отношении Сальвини, так и в отношении всех итальянцев», – заявила глава итальянского правительства.

Поводом для недовольства стало включение в базу «Миротворца» вице-премьера Италии, лидера входящей в правящую коалицию партии «Лига» Маттео Сальвини. Как пишет издание, перед публичным выступлением политик сообщил Мелони о своих претензиях, после чего она передала их Зеленскому.

Ранее Сальвини пригрозил заблокировать дальнейшую военную помощь Киеву, если украинский президент не принесет извинений.