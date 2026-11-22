Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал американские базы Шейх Иса и Эль-Джуфайр в Бахрейне в ответ на действия США, сообщает агентство Fars.

Официального подтверждения атаки со стороны КСИР пока нет.

Тем временем Министерство внутренних дел Бахрейна заявило, что в результате атаки загорелся промышленный объект.

«В результате… иранской агрессии был атакован гражданский промышленный объект, что привело к пожару на месте происшествия», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в X.

На месте работают подразделения гражданской обороны, которые пытаются потушить пожар. По предварительным данным, удар нанес материальный ущерб, однако сведений о пострадавших пока нет.

В то же время иранские СМИ утверждают, что пожар возник в результате падения ракеты-перехватчика Patriot.