Новый налоговый режим для сельского хозяйства Азербайджана направлен прежде всего на совершенствование учета в аграрном секторе и повышение эффективности государственной поддержки фермеров, а не на увеличение бюджетных доходов за их счет.

Как сообщает Minval, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Азер Амирасланов в ходе обсуждения поправок в Налоговый кодекс.

По его словам, ожидаемые налоговые поступления от сельского хозяйства составят всего 12–13 млн манатов. При этом государственная поддержка аграрного сектора по прямым и косвенным направлениям приближается к 1,5 млрд манатов.

Амирасланов подчеркнул, что государство не меняет своего отношения к фермерам и сельскохозяйственным производителям. В частности, объем налоговых льгот для аграрного сектора составляет 580 млн манатов. Таким образом, ожидаемые налоговые поступления составляют лишь около 2% от общего объема предоставляемых сельскому хозяйству налоговых льгот.

Кроме того, государство продает сельхозпроизводителям воду для орошения примерно в 30 раз дешевле ее себестоимости. На эту меру поддержки выделяется около 300 млн манатов.

«Государство не рассматривает фермера и сельхозпроизводителя как потенциального налогоплательщика, за счет которого необходимо пополнять бюджет», — отметил депутат.

Он также подчеркнул, одна из главных целей нового налогового режима — связать налогообложение с системой учета в сельском хозяйстве. В частности, речь идет об использовании Электронной информационной системы сельского хозяйства (EKTİS), на создание и функционирование которой уже направлялись финансовые и административные ресурсы.

Эмирасланов считает, что система должна обеспечивать полноценный учет деятельности фермеров и сельхозпроизводителей. Это позволит государству точнее оценивать объемы оказываемой каждому хозяйству поддержки, эффективнее распределять ресурсы и совершенствовать аграрную политику.

Еще одной важной задачей депутат назвал повышение точности продовольственного баланса страны. По его словам, учет производства позволит более объективно рассчитывать показатели самообеспеченности Азербайджана продовольственными товарами.

Амирасланов также призвал соответствующие ведомства усилить разъяснительную работу среди сельского населения и аграрного сообщества, чтобы избежать неправильного понимания целей налоговых изменений.