Самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II вновь кружит над районом Калининградской области, совершая полет в воздушном пространстве Литвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

По словам собеседника агентства, самолет вылетел с аэродрома постоянного базирования в Румынии и в первой половине дня был замечен в районе Калининградской области, где начал выполнять круговые маневры.

«Самолет-разведчик Bombardier Artemis II, несмотря на воскресенье, замечен в районе Калининградской области, территорию которой он начал облетать по кругу, находясь в воздушном пространстве Литвы», – сказал источник.

Он отметил, что ранее полеты этого самолета по воскресеньям фиксировали достаточно редко, однако теперь борт появляется в регионе практически каждую неделю.