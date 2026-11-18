Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили обсудили в Баку пути повышения конкурентоспособности Среднего коридора и расширения торгово-экономического сотрудничества двух стран. Об этом сообщает грузинское министерство экономики и устойчивого развития.

Стороны рассмотрели перспективы углубления стратегического партнерства, а также текущие и будущие совместные проекты, представляющие интерес для обеих стран.

Отдельное внимание участники встречи уделили транспортной и логистической инфраструктуре. Грузинская сторона представила планы по строительству глубоководного порта Анаклия и нового международного аэропорта Вазиани, а также модернизации железной дороги.

Кроме того, Квривишвили рассказала о деловом и инвестиционном климате Грузии, государственных программах экономического развития и реализуемых проектах.

Отмечалось, что товарооборот между двумя странами за первые девять месяцев 2026 года вырос на 14% и превысил $1,1 млрд.