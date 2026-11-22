Попытки президента США Дональда Трампа возобновить переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном пока не принесли результата – Пхеньян не отвечает на обращения Вашингтона и продолжает наращивать ядерный арсенал, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с дипломатическими контактами.

По данным издания, в прошлом году Трамп пытался связаться с Кимом по существующим каналам коммуникации, но ответа не получил. Затем американский президент направил письмо, которое дипломатам пришлось передавать буквально из рук в руки: его сунули северокорейскому представителю у здания миссии КНДР при ООН в Нью-Йорке. Позже тот бросил нераспечатанное письмо перед американским дипломатом на заседании ООН, утверждают собеседники газеты.

Новая попытка договориться о встрече во время азиатской поездки Трампа на этой неделе также провалилась. По словам источников WSJ, стороны обсуждали переговоры в последний момент, однако Ким выдвинул условия, которые «США не могли принять».

В Вашингтоне рассматривали возможность завершить Корейскую войну, которая так и не закончилась мирным договором, открыть представительства по связям и договориться об ограничении ядерных и ракетных испытаний КНДР. При этом США не собирались признавать Пхеньян ядерной державой, но и не требовали полного отказа от ядерной программы. Белый дом, однако, заявил WSJ, что не пытался организовать встречу с Кимом.

С 2019 года, когда Трамп и Ким встречались в последний раз, ядерный арсенал КНДР, по оценке WSJ, вырос с 20–30 до примерно 60 боеголовок. Страна также располагает твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами, способными достичь США. Американская разведка в прошлогодней оценке угроз пришла к выводу, что «Ким не намерен отказываться от своих стратегических программ вооружений в результате переговоров».

Северокорейский лидер добивается признания ядерного статуса страны. В феврале он заявил, что США могут принять ядерную программу КНДР и обеспечить мирное сосуществование либо столкнуться с «вечной конфронтацией».

При этом, как отмечает WSJ, у администрации Трампа нет четкого плана по КНДР, а должность спецпосланника по северокорейской политике остается вакантной. В январской Стратегии национальной обороны США Пхеньян назван источником ядерной угрозы, однако требование денуклеаризации в документе отсутствует.

Бывший сотрудник Совета национальной безопасности США Виктор Чха, участвовавший в переговорах с Пхеньяном в 2000-х годах, считает, что Вашингтон практически утратил интерес к северокорейской ядерной проблеме и предлагает начинать диалог с контроля над вооружениями, а не с полного разоружения.

«Для такого человека, как я, это немного похоже на крики в лесу. Никто толком не обращает внимания», – сказал Чха.

Трамп встречался с Ким Чен Ыном трижды во время первого президентского срока – в Сингапуре в 2018 году, Ханое и демилитаризованной зоне между двумя Кореями в 2019-м. Переговоры о денуклеаризации тогда завершились без соглашения.