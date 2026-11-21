Nvidia потеряла более $1 трлн рыночной стоимости на фоне падения акций после ухода Дженсена Хуанга с поста главы компании, сообщает Business Insider.

Одиннадцатого ноября – за день до объявления об отставке – акции Nvidia закрылись на отметке $173,73, а капитализация компании составляла около $4,2 трлн. К вечеру 20 ноября бумаги подешевели примерно до $128, а рыночная стоимость сократилась до $3,14 трлн. Таким образом, компания потеряла $1,04 трлн, или почти 25% капитализации.

По данным Bloomberg, с конца октября акции Nvidia упали более чем на 29% после появления информации о романе Хуанга с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая. За несколько недель капитализация компании сократилась на $1,4 трлн. 20 ноября бумаги чипового гиганта подешевели на 3,7% на фоне общей распродажи технологических акций.

12 ноября Nvidia объявила об уходе Хуанга с постов гендиректора и президента, а также о его выходе из совета директоров. Временно компанию возглавила финансовый директор Колетт Кресс, занимающая эту должность с 2013 года. Позже Хуанг сообщил, что готов вернуться на пост главы корпорации, если совет директоров обратится к нему с такой просьбой.