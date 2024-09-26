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Азербайджан выдвинул условия иностранным нефтяным компаниям

Азербайджан выдвинул условия иностранным нефтяным компаниям

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о требовании, выдвинутом перед иностранными нефтяными компаниями в связи с недостатками, допущенными в добыче нефти.

«В последние годы добыча нефти в рамках проектов, реализуемых иностранными нефтяными компаниями, из года в год сокращалась, что, естественно, негативно сказывалось на наших общеэкономических темпах развития, и мы компенсировали этот спад развитием ненефтяного сектора.

Однако в результате переговоров с иностранными нефтяными компаниями до их сведения были доведены недостатки в добыче нефти и от них потребовано устранить эти недостатки, обеспечить стабильность добычи нефти. В последние месяцы в этом направлении велась очень активная работа. В результате появились обоснованные надежды на то, что впредь никакого безосновательного спада в добыче нефти не будет», – отметил глава государства на совещании, посвященном экономическим вопросам.

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