Байрамов и Мирзоян сели за стол переговоров (фото) |
Баку и Пекин обменялись мнениями по военно-техническому сотрудничеству (фото) |
«Модель развития Азербайджана оправдала себя». Полный текст сегодняшней речи Алиева |
Азербайджан и Израиль подписали меморандум о военном сотрудничестве |
Азербайджан выдвинул условия иностранным нефтяным компаниям |
Офис Нетаньяху: Израиль ведет боевые действия «в полную силу» и игнорирует призывы к перемирию |
Ильхам Алиев провел совещание с экономическим блоком правительства |
Ведутся переговоры о передаче Азербайджану турецких систем предупреждения ракетной атаки |
МИД Азербайджана обвинил Макрона в подготовке Армении к реваншизму |
Главное Экономика

Алиев: Темпы экономического развития Азербайджана превышают показатели многих стран

Алиев: Темпы экономического развития Азербайджана превышают показатели многих стран

С начала года экономическое развитие находится на ожидаемом уровне.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на совещании, посвященном экономическим вопросам, передает Азертадж.

Подчеркнув, что экономический рост составляет 4,3 процента, глава государства отметил:

«Анализируя сегодняшние процессы в мире и глядя на геополитическую ситуацию в целом, могу сказать, что это очень позитивный показатель. Темпы экономического развития превышают аналогичные показатели многих развитых стран».

Наша основная цель – дальнейшая диверсификация экономики и совершенствование модели устойчивого развития, отметил Алиев.

«С начала года инфляция составила чуть более одного процента. Это тоже очень позитивный показатель. Я уже заявлял, что в следующем году минимальная заработная плата и минимальная пенсия будут повышены, хотя инфляция находится на очень низком уровне и задачи, стоящие перед страной, требуют больших финансовых средств, в первую очередь, в связи с развитием военного, военно-промышленного комплекса, восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Несмотря на все это, мы делаем все от нас зависящее для улучшения благосостояния наших граждан из уязвимых слоев населения», – добавил глава государства.

Теги:
Из этой рубрики
Сербия подписала с Азербайджаном контракт на закупку дополнительных объемов газа
Экономика

Сербия подписала с Азербайджаном контракт на закупку дополнительных объемов газа

2024/09/26, 16:39
Азербайджан выдвинул условия иностранным нефтяным компаниям
Экономика

Азербайджан выдвинул условия иностранным нефтяным компаниям

2024/09/26, 15:41
Алиев: Темпы экономического развития Азербайджана превышают показатели многих стран
Экономика

Алиев: Темпы экономического развития Азербайджана превышают показатели многих стран

2024/09/26, 15:26
Ильхам Алиев провел совещание с экономическим блоком правительства
Экономика

Ильхам Алиев провел совещание с экономическим блоком правительства

2024/09/26, 14:37
ЕБРР улучшил прогноз экономического роста Азербайджана
Экономика

ЕБРР улучшил прогноз экономического роста Азербайджана

2024/09/26, 11:44
У ASELSAN большие планы в Азербайджане
Экономика

У ASELSAN большие планы в Азербайджане

2024/09/26, 00:44
Помощник Блинкена: Мы довольны ролью Азербайджана в качестве поставщика энергии
Экономика

Помощник Блинкена: Мы довольны ролью Азербайджана в качестве поставщика энергии

2024/09/25, 22:39
Тунян: Армения готова обсуждать покупку газа из Азербайджана
Экономика

Тунян: Армения готова обсуждать покупку газа из Азербайджана

2024/09/25, 14:04
АБР сделал прогноз по экономике Азербайджана
Экономика

АБР сделал прогноз по экономике Азербайджана

2024/09/25, 11:15