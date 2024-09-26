Алиев: Темпы экономического развития Азербайджана превышают показатели многих стран

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С начала года экономическое развитие находится на ожидаемом уровне.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на совещании, посвященном экономическим вопросам, передает Азертадж.

Подчеркнув, что экономический рост составляет 4,3 процента, глава государства отметил:

«Анализируя сегодняшние процессы в мире и глядя на геополитическую ситуацию в целом, могу сказать, что это очень позитивный показатель. Темпы экономического развития превышают аналогичные показатели многих развитых стран».

Наша основная цель – дальнейшая диверсификация экономики и совершенствование модели устойчивого развития, отметил Алиев.

«С начала года инфляция составила чуть более одного процента. Это тоже очень позитивный показатель. Я уже заявлял, что в следующем году минимальная заработная плата и минимальная пенсия будут повышены, хотя инфляция находится на очень низком уровне и задачи, стоящие перед страной, требуют больших финансовых средств, в первую очередь, в связи с развитием военного, военно-промышленного комплекса, восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Несмотря на все это, мы делаем все от нас зависящее для улучшения благосостояния наших граждан из уязвимых слоев населения», – добавил глава государства.