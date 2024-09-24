В Турции снова пожаловались на проблемы в бизнесе с Россией из-за давления США

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Турецкие экспортеры начали обращаться в государственные органы с просьбой о содействии в решении проблем торговли с РФ в условиях санкционного давления со стороны США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в одном из банков республики.

«Мы, госорганы получаем обращения от наших экспортеров, которые непосредственно ведут бизнес с Россией», — рассказал собеседник агентства.

Трудности с расчетами между странами уже привели к существенному сокращению турецкого экспорта в областях электроники, металлургии и автомобилестроения. Спад составил порядка 30%.