Алиев: Азербайджан демонстрирует силу и мощь своего ВПК |
Число жертв в Ливане достигло 558 |
В Украину залетел белорусский истребитель |
Азербайджан представил лазерное оружие Fireforce (видео) |
Лукашенко объявил о необходимости Беларуси готовиться к возможной войне |
Спецпредставитель Путина провел переговоры с Гаджиевым: что известно |
«Задача N1 – наращивание военной мощи». Полный текст речи Алиева в парламенте |
Пезешкиан пообещал не оставить без ответа убийство Хании |
СМИ Турции и ТРСК широко осветили сегодняшнюю речь Алиева в ММ |
Главное Экономика

В Турции снова пожаловались на проблемы в бизнесе с Россией из-за давления США

В Турции снова пожаловались на проблемы в бизнесе с Россией из-за давления США

Турецкие экспортеры начали обращаться в государственные органы с просьбой о содействии в решении проблем торговли с РФ в условиях санкционного давления со стороны США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в одном из банков республики.

«Мы, госорганы получаем обращения от наших экспортеров, которые непосредственно ведут бизнес с Россией», — рассказал собеседник агентства.

Трудности с расчетами между странами уже привели к существенному сокращению турецкого экспорта в областях электроники, металлургии и автомобилестроения. Спад составил порядка 30%.

Теги:
Из этой рубрики
В Турции снова пожаловались на проблемы в бизнесе с Россией из-за давления США
Экономика

В Турции снова пожаловались на проблемы в бизнесе с Россией из-за давления США

2024/09/24, 15:15
AЖД предложит клиентам новую ценовую политику
Экономика

AЖД предложит клиентам новую ценовую политику

2024/09/23, 19:29
Бремя Армении: игла реэкспорта с Россией и подкормка Запада
Экономика

Бремя Армении: игла реэкспорта с Россией и подкормка Запада

2024/09/23, 14:23
США и Япония хотят лишить Китай технологий выпуска микросхем
Экономика

США и Япония хотят лишить Китай технологий выпуска микросхем

2024/09/23, 01:00
Объем госдолга Франции превысил €3 трлн
Экономика

Объем госдолга Франции превысил €3 трлн

2024/09/23, 00:42
В США откроют инвестфонд для развития ИИ
Экономика

В США откроют инвестфонд для развития ИИ

2024/09/22, 23:04
Сийярто заявил о тайной торговле Европы с Россией
Экономика

Сийярто заявил о тайной торговле Европы с Россией

2024/09/21, 21:06
Intel не смог в 2022 г договориться с Sony и лишился крупного контракта
Экономика

Intel не смог в 2022 г договориться с Sony и лишился крупного контракта

2024/09/21, 20:23
Продлен срок эксплуатации месторождений на освобожденных территориях
Новость

Продлен срок эксплуатации месторождений на освобожденных территориях

2024/09/21, 16:11