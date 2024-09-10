Министры обороны Азербайджана и Грузии обсудили учащение совместных учений

10 сентября состоялась двусторонняя встреча между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и министром обороны Грузии Ираклием Чиковани.
Об этом сообщили в Минобороны.
Министры обороны Азербайджана и Грузии обсудили сотрудничество в военной сфере.
Ираклий Чиковани подчеркнул, что встречи глав двух государств играют важную роль в развитии отношений между Азербайджаном и Грузией.
Генерал-полковник Закир Гасанов отметил, что двусторонние отношения постоянно развиваются как в военной сфере, так и во многих сферах. Министр обороны Азербайджана добавил, что проведение взаимных визитов и встреч в различных форматах является ярким примером высокого уровня сотрудничества между двумя странами.
На встрече обсуждались перспективы военного сотрудничества, а также проведен обмен мнениями по повышению интенсивности совместных учений. До внимания была доведена поддержка территориальной целостности стран, принятая на международном уровне.
Затем стороны обсудили обеспечение мира и безопасности в регионе, новые перспективы сотрудничества в военной, военно-технической, военной сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.