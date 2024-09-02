США арестовали самолет Мадуро и переправили его во Флориду, президента на борту не было |
Коротченко: Армения обязалась организовать проект Зангезурского коридора (видео) |
Алиев и Эрдоган обсудили перспективы братских отношений и стратегического союзничества |
Итоги выборов в ММ будут обнародованы до 22 сентября |
Турция подала заявку на вступление в БРИКС вслед за Азербайджаном |
Мехрибан Алиева поделилась эффектными кадрами поездки с Ильхамом Алиевым в Кяльбаджар |
Байрамов ответил Пашиняну по поводу Конституции Азербайджана |
Сербия заявила о планах укреплять сотрудничество с Азербайджаном в военной сфере |
Азербайджан начал поставлять газа в Хорватию |
Главное Армия

Россия в ближайшее время получит иранские баллистические ракеты

Россия в ближайшее время получит иранские баллистические ракеты

Европейские официальные лица ожидают, что Иран в ближайшее время поставит в Россию баллистические ракеты, сообщает 2 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства не раскрыли масштабы и сроки поставок, а также типы ракет. При этом один из чиновников сказал, что поставки могут начаться в течение нескольких дней.

США и другие члены НАТО ранее предостерегали Иран от поставок баллистических ракет, отмечает агентство.

Представители США не стали комментировать информацию Bloomberg. В МИД Ирана и представительстве страны при ООН не ответили на запросы агентства.

Теги:
Из этой рубрики
Баку и Рим обсудили вопросы военного сотрудничества (фото)
Армия

Баку и Рим обсудили вопросы военного сотрудничества (фото)

2024/09/02, 19:51
Россия в ближайшее время получит иранские баллистические ракеты
Армия

Россия в ближайшее время получит иранские баллистические ракеты

2024/09/02, 19:41
Российские ракеты повредили в Киеве Исламский культурный центр (фото)
Армия

Российские ракеты повредили в Киеве Исламский культурный центр (фото)

2024/09/02, 18:49
Зеленский не верит в силовой способ возвращения ЗАЭС
Армия

Зеленский не верит в силовой способ возвращения ЗАЭС

2024/09/02, 18:32
От огнестрельного ранения погиб армянский солдат
Армия

От огнестрельного ранения погиб армянский солдат

2024/09/02, 18:20
Байрамов заявил, что военный бюджет Армении увеличился примерно на 50%
Армия

Байрамов заявил, что военный бюджет Армении увеличился примерно на 50%

2024/09/02, 13:15
В России создали специальный закрытый мессенджер для военных
Армия

В России создали специальный закрытый мессенджер для военных

2024/09/02, 10:23
Тысячи литовцев добровольно встали на защиту страны
Армия

Тысячи литовцев добровольно встали на защиту страны

2024/09/02, 00:45
В Украине рухнул учебный вертолет, экипаж погиб
Армия

В Украине рухнул учебный вертолет, экипаж погиб

2024/09/01, 22:51