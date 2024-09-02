Россия в ближайшее время получит иранские баллистические ракеты

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Европейские официальные лица ожидают, что Иран в ближайшее время поставит в Россию баллистические ракеты, сообщает 2 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства не раскрыли масштабы и сроки поставок, а также типы ракет. При этом один из чиновников сказал, что поставки могут начаться в течение нескольких дней.

США и другие члены НАТО ранее предостерегали Иран от поставок баллистических ракет, отмечает агентство.

Представители США не стали комментировать информацию Bloomberg. В МИД Ирана и представительстве страны при ООН не ответили на запросы агентства.