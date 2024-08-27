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Мустафазаде верит в победу «Карабаха» над «Динамо»

Мустафазаде верит в победу "Карабаха" над "Динамо"

Защитник азербайджанского «Карабаха» Бахлул Мустафазаде высказал мнение относительно предстоящего завтра ответного матча плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу против хорватского «Динамо» (Загреб) в Баку (первая игра – 0:3).

«Нас ждет важная игра. Чувствуем в себе силы и то, что можем пройти их. Сделаем все чтобы пройти дальше. Знаем, насколько опасный у нас соперник. Критику обороны нормально воспринимаем. Стараемся анализировать ошибки, чтобы исправить. Критика не давит на нас. Нужно исправлять ошибки. Перед игрой на нас нет давления. Все спокойны и верят в победу», – приводит «Азериспорт» слова Мустафазаде.

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