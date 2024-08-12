Израиль потребовал от своих военных покинуть Азербайджан и Грузию

230 Просмотров

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела запрет для своих военнослужащих на пребывание в Азербайджане и Грузии из-за угрозы со стороны Ирана. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan.

Согласно указаниям командования ЦАХАЛ, израильтяне, находящиеся в этих двух странах Южного Кавказа, должны незамедлительно вернуться в Израиль.

Kan подчеркивает, что Грузия и Азербайджан расположены в непосредственной близости к Ирану, где проживает значительное число иранцев, а Азербайджан также имеет общую границу с этой Исламской Республикой.

До этого официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что войска находятся на «повышенном уровне готовности» в связи с возможной атакой со стороны Ирана.