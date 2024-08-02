ГПС: В прошлом месяце за нарушения режима задержаны 862 человека

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За прошедший месяц за нарушение правил пограничного режима задержаны 862 человека. Об этом говорится в июльском обзоре Государственной пограничной службы.

Отмечено, что за прошедший месяц за нарушение государственной границы были задержаны 22 человека, из них 13 граждан Азербайджана, 3 – Пакистана, 2 – Ирана, 2 – Марокко, 1 – Турции и 1 – Бангладеш.

Кроме того, 11 человек задержаны при попытке пересечения государственной границы по фальшивым документам. Также в мае правоохранительными органами Азербайджана были задержаны 309 человек, находящихся в розыске