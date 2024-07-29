Байрамов обсудил с представительницей ООН подготовку к COP29 (фото)

29 июля министр иностранных дел Азербайжэана Джейхун Байрамов встретился с региональным директором Координационного офиса ООН по Европе и Центральной Азии Гви-Йеоп Сон.
Согласно информации МИД, в ходе встречи были обсуждены вопросы текущей повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и различными специализированными учреждениями ООН, а также подготовка к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).
Было также отмечено, что в 2026 году в Азербайджане пройдут Всемирный форум городов и Всемирный день окружающей среды.
Гостья подчеркнула, что, несмотря на ограниченное время, которое есть у Азербайджана для подготовки к председательству в COP29, достигнутые на данный момент результаты достойны одобрения.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.