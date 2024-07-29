Хидаят Гейдаров выиграл Олимпиаду, положив на лопатки представителя Франции (обновлено, видео) |
Пезешкиан пригрозил Израилю через Макрона |
Мирзоян: Армения хочет закрыть конфликт с Азербайджаном |
В Баку отреагировали на заявление Эрдогана о Карабахе |
Новый саботаж в Париже: взломаны и повреждены оптоволоконные сети |
Маск обвинил Харрис в желании уничтожить все человечество |
Алжирская делегация на церемонии открытия Олимпиады припомнила Парижу резню (фото) |
Власти Франции работают над сдерживанием вируса денге и кори во время Олимпиады |
После критики со стороны Эрдогана Аббас решил выступить с речью в парламенте Турции |
Главное COP29

Байрамов обсудил с представительницей ООН подготовку к COP29 (фото)

Байрамов обсудил с представительницей ООН подготовку к COP29 (фото)

29 июля министр иностранных дел Азербайжэана Джейхун Байрамов встретился с региональным директором Координационного офиса ООН по Европе и Центральной Азии Гви-Йеоп Сон.

Согласно информации МИД, в ходе встречи были обсуждены вопросы текущей повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и различными специализированными учреждениями ООН, а также подготовка к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Было также отмечено, что в 2026 году в Азербайджане пройдут Всемирный форум городов и Всемирный день окружающей среды.

Гостья подчеркнула, что, несмотря на ограниченное время, которое есть у Азербайджана для подготовки к председательству в COP29, достигнутые на данный момент результаты достойны одобрения.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Теги:
Из этой рубрики
Байрамов обсудил с представительницей ООН подготовку к COP29 (фото)
COP29

Байрамов обсудил с представительницей ООН подготовку к COP29 (фото)

2024/07/29, 20:13
Азербайджан пригласил Сомали на COP29
COP29

Азербайджан пригласил Сомали на COP29

2024/07/26, 12:54
Шарифов: COP29 в Баку будет плодотворной площадкой (фото)
COP29

Шарифов: COP29 в Баку будет плодотворной площадкой (фото)

2024/07/25, 20:40
Председательство в СВМДА перейдет от Казахстана Азербайджану в рамках COP29
COP29

Председательство в СВМДА перейдет от Казахстана Азербайджану в рамках COP29

2024/07/25, 12:02
Саймон Стилл указал на важную роль COP29
COP29

Саймон Стилл указал на важную роль COP29

2024/07/24, 19:37
Глава администрации президента Азербайджана встретился с исполнительным секретарем РКИК ООН
COP29

Глава администрации президента Азербайджана встретился с исполнительным секретарем РКИК ООН

2024/07/24, 17:35
Госдеп: COP29 - возможность продемонстрировать лидерство Азербайджана в области альтернативной энергии
COP29

Госдеп: COP29 – возможность продемонстрировать лидерство Азербайджана в области альтернативной энергии

2024/07/23, 14:46
Мухтар Бабаев и Ялчин Рафиев провели встречу с Лю Чжэньминем
COP29

Мухтар Бабаев и Ялчин Рафиев провели встречу с Лю Чжэньминем

2024/07/23, 10:43
Представители Иракского Курдистана получили приглашение на СОР29 (фото)
COP29

Представители Иракского Курдистана получили приглашение на СОР29 (фото)

2024/07/22, 23:04