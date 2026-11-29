Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкот не смогли договориться о создании правительства национального единства, несмотря на двухчасовую встречу в Тель-Авиве, сообщает Kan 13.

Переговоры состоялись 29 ноября на фоне политического тупика, возникшего после парламентских выборов 27 октября. Ни один из противостоящих блоков не получил необходимых для формирования правительства 61 места в 120-местном кнессете (парламент). Союз партий, поддерживающих Айзенкота, располагает 48 мандатами, а блок Нетаньяху – 53.

Накануне Нетаньяху предложил создать правительство с ротацией премьерского поста: сначала его должен занять Айзенкот, а во второй части срока – сам Нетаньяху. Таким образом глава правительства выразил готовность уступить сопернику первое место в коалиции.

Однако после встречи Айзенкот дал понять, что намерен придерживаться договоренностей с партнерами по своему блоку. По данным израильского телеканала Channel 12, он сообщил Нетаньяху, что тот может присоединиться к правительству после его формирования, если будет готов принять его принципы. Представитель Айзенкота подтвердил эту информацию Reuters.

Одним из главных препятствий для соглашения остается состав будущей коалиции. В частности, стороны расходятся во мнениях относительно участия в правительстве ультраправого министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. «Ликуд» выступает за его включение, тогда как «Яшар» настаивает на обратном. Кроме того, потенциальным партнерам Айзенкота предстоит решить, опираться ли на арабские партии или ультраортодоксальные религиозные движения.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог поручил Айзенкоту сформировать правительство. На это у политика есть время до 6 декабря, однако при необходимости он может запросить еще две недели. Если попытка окажется безуспешной, право сформировать кабинет может перейти к Нетаньяху. В случае провала и этой попытки страну могут ждать новые выборы.