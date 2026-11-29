Российские войска вечером 29 ноября атаковали многоэтажный дом в Днепре, в результате чего пострадал шестилетний мальчик, сообщил глава местной областной военной администрации Александр Ганжа, передает РБК-Украина со ссылкой на его публикации в Telegram.

Около 18:00 Ганжа сообщил об ударе по жилому зданию. В результате атаки дом получил повреждения, на месте вспыхнул пожар.

«Информацию о пострадавших уточняем», – написал глава ОВА.

Примерно через 15 минут он сообщил, что ранения получил шестилетний ребенок.

«Шестилетний мальчик получил ранения из-за вражеского удара по многоэтажке в Днепре», – подтвердил Ганжа.

По его словам, мальчика госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Позже глава ОВА опубликовал первое видео с места атаки и сообщил о работе экстренных служб.