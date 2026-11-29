В Баку и ряде регионов Азербайджана с вечера 30 ноября ожидается сильный северо-западный ветер, в связи с чем объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Предупреждение будет действовать до вечера 2 декабря. Порывы ветра в столице, на Абшеронском полуострове и в ряде районов страны могут достигать 13,9–20,7 м/с.

В список территорий, где ожидается усиление ветра, вошли Гусар, Шабран, Сиязан, Хызы, Гобустан, Гаджигабул, Сальян, Нефтчала, Билясувар, Джалилабад, Мингячевир, Гёранбой, Нафталан, Дашкесан, Кяльбаджар, Лачын и Зангилан.