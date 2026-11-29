Ливия отозвала для консультаций своего посла в Украине Усаму Мухаммеда Абу аль-Касима после украинской атаки на порт Бенгази, заявило министерство иностранных дел правительства национального единства страны.

Посол был вызван в ведомство после инцидента. Исполняющий обязанности главы МИД ПНЕ Тахер аль-Баур «подтвердил неприятие Ливией действий, совершенных украинскими силами».

По его словам, действия Киева нарушили суверенитет Ливии и противоречат нормам международного права. Аль-Баур также подчеркнул, что подобные решения ставят под угрозу безопасность страны и негативно сказываются на отношениях между Триполи и Киевом.

22 ноября украинские беспилотники атаковали ливийский порт Бенгази. В результате сгорел и затонул российский корвет «Меркурий». Позже заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни расценил действия Украины, взявшей на себя ответственность за атаку, как равносильные объявлению войны ливийскому государству.