Азербайджанские дзюдоистки Шафаг Гамидова и Айдан Велиева завоевали золотые медали на турнире European Open в Риме, а сборная страны заняла третье место в общекомандном зачете, сообщает Report.

Гамидова стала победительницей соревнований в весовой категории до 48 кг. В четвертьфинале она одолела итальянку Елену Гуардучи, в полуфинале – ее соотечественницу Джулию Гильоне, а в финале оказалась сильнее представительницы Германии Сары Ишт.

В категории до 52 кг золотую медаль завоевала Айдан Велиева. На пути к финалу она победила итальянок Азию Аванзато и Алессандру Рокко, а в решающей схватке взяла верх над еще одной представительницей Италии – Иларией Финестроне.

Ранее бронзовую медаль турнира в весовой категории свыше 78 кг завоевала Мадина Каисинова.

По итогам соревнований сборная Азербайджана с двумя золотыми и одной бронзовой медалями заняла третье место среди 38 стран. В зачете женских команд азербайджанская сборная стала второй.

Всего в турнире приняли участие 261 дзюдоист, Азербайджан представляли шесть спортсменок.