Философ Баумейстер: Россию победить не удастся, Украине нужно как можно скорее выходить из войны

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Украине нужно как можно скорее выходить из войны, иначе она обнулит любые перспективы своего развития. Об этом в интервью «Медузе» заявил известный украинский философ Андрей Баумейстер.

По его словам, «Украина не может победить Россию на поле боя. Все идет к тому, что будут территориальные потери».

Поэтому «сейчас победа для Украины — это сохранить людей и думать стратегически о возможности воссоздания страны. Чем дольше длится война, тем меньше у Украины возможностей восстановиться в границах 1991 года».

Баумейстер считает, что чем дольше длится война, тем меньше шансов отстроить Украину и вернуть миллионы людей, которые уехали за границу.

«У страны с резко сократившимся населением без перспектив серьезного экономического, интеллектуального, культурного развития при затягивании войны шансы состояться как современное государство тают», – заявил он.

«Если Украина выйдет из войны в таком состоянии, что уже не сможет самостоятельно двигаться в какую-то сторону исторического развития, это будет поражением. Сейчас похоже, что украинские политики этого не понимают», – добавил философ.

Он также считает, что за время войны Украина превратилась в тоталитарное государство.

«Я уже в конце 2022 года говорил о том, что если мы начинали эту войну как свобода против тирании, демократия против тоталитарного режима, то сегодня сражаются две тоталитарные системы: маленькая тоталитарная система и большая тоталитарная система. Только маленькая тоталитарная система — с элементами хаоса, запорожской удали, смешанной с махновщиной — непредсказуемой, хаотичной. А другая — вертикальная, тупая, жесткая, чиновничья, напоминающая Советский Союз, но на другом уровне», – заявил Баумейстер.