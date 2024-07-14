Хакан Фидан выступил за оказание давления на Израиль |
«Военная хроника»: В покушении на Трампа есть ряд «странностей» |
Абовян: Турция вступает в ШОС, Азербайджан рвется в БРИКС, а мы катаемся на велосипедах |
Покушение на Трампа: политик ранен, стрелявший убит (обновлено, фото, видео) |
Детали покушения на Трампа: стрелял 20-летний Крукс (обновлено, фото, видео) |
Мгер Григорян утверждает о приверженности Еревана миру в регионе |
Ильхам Алиев осудил покушение на Дональда Трампа |
4 года назад стали шехидами генерал Гашимов и полковник Мирзоев |
Кремль о покушениях на Путина |
Главное Спорт

Организаторов Кубка Америки подвергли резкой критике

Организаторов Кубка Америки подвергли резкой критике

На организаторов Кубка Америки в США обрушился шквал критики от главных тренеров сборных. Сначала наставник команды Уругвая Марсело Бьелса обвинил их в низком качестве полей и тренировочных баз.

«Они говорят, что судьи хорошие, поля в порядке, и всё это враньё. Они проводят пресс-конференции, чтобы сказать: «Нет, поле в порядке», а вы видите, что поля ужасны, а затем они говорят: «Нет, тренировочные поля тоже в порядке», а вы видите, что Боливия даже не тренируется», — приводит слова специалиста The Athletic.

Проблемы организации турнира стали особенно заметны после того, как 11 июля уругвайские футболисты вступили в драку с колумбийскими болельщиками по окончании матча полуфинала. Со слов одного из игроков команды Хосе Хименеса, рядом не было «ни одного полицейского» для того, чтобы мирно уладить ситуацию. Бьелса посетовал на уровень безопасности в Штатах.

Затем к нему присоединился американский наставник сборной Канады Джесси Марш. Во время пресс-конференции он пожаловался на судейство и расизм, назвав организацию турнира непрофессиональной.

«На мой взгляд, этот турнир не был профессиональным. Слишком много пробелов. Это и отношение, и в целом общий опыт с точки зрения наблюдения день за днем <…> Наших игроков оскорбляли на расовой почве как в жизни, так и в социальных сетях. К нам относились как к гражданам второго сорта», — цитирует Марша Sportsnet.

Теги:
Из этой рубрики
Наши баскетболисты уступили сборной Армении
Спорт

Наши баскетболисты уступили сборной Армении

2024/07/14, 20:55
Организаторов Кубка Америки подвергли резкой критике
Спорт

Организаторов Кубка Америки подвергли резкой критике

2024/07/14, 20:15
Испанцы за победу над Англией получат €28,25 млн
Спорт

Испанцы за победу над Англией получат €28,25 млн

2024/07/14, 18:28
Футболистов Англии и Испании перед финалом взяли под усиленную охрану
Спорт

Футболистов Англии и Испании перед финалом взяли под усиленную охрану

2024/07/14, 13:09
Шейдаев расторг контракт с «Коджаэлиспором» и отказался от 140 тысяч евро
Спорт

Шейдаев расторг контракт с «Коджаэлиспором» и отказался от 140 тысяч евро

2024/07/13, 14:41
Триумф азербайджанских гимнасток на Кубке Рима (фото)
Спорт

Триумф азербайджанских гимнасток на Кубке Рима (фото)

2024/07/13, 08:15
Федерация шахмат ответила на эскападу Васифа Дурарбейли
Спорт

Федерация шахмат ответила на эскападу Васифа Дурарбейли

2024/07/12, 01:05
Карл III ждет от сборной Англии победы в финале ЕВРО-24
Спорт

Карл III ждет от сборной Англии победы в финале ЕВРО-24

2024/07/12, 01:00
Клопп не хочет возглавлять сборную США, но американцы упорствуют (обновлено)
Спорт

Клопп не хочет возглавлять сборную США, но американцы упорствуют (обновлено)

2024/07/12, 00:17