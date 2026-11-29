Заместитель председателя Правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Гая Мамедов принял участие в Форуме ООН по вопросам меньшинств, прошедшем 25–27 ноября в Женеве.

В своем выступлении на форуме Гая Мамедов подчеркнул, что возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев в родные края соответствует международным нормам прав человека, передает Азертадж.

Он заявил, что правительство Армении отказывается отвечать на предложения общины о диалоге. В то же время он призвал ООН оказать поддержку в поощрении диалога и поиске практических путей решения, обеспечивающих права западных азербайджанцев. Представитель общины отметил, что мир между Азербайджаном и Арменией создает благоприятную возможность для решения этого вопроса.