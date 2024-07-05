Глава «Моссада» обсудит в Катаре прекращение огня в Газе и освобождение заложников |
Трамп: Байден подавился, как собака костью |
У Турции есть время до утра защитить Демирала (обновлено) |
МИД: Сотрудничество Азербайджана, Турции и Пакистана укрепит мир и стабильность |
Сулейманов рассказал в Брюсселе о минном терроре Армении (фото) |
Мусабеков не видит проблем с членством Азербайджана в ШОС |
Пакистан хочет инвестировать миллиарды в экономику Азербайджана |
За незаконный снос дома на Ясамале открыто уголовное дело |
Орбан примет участие в саммите ОТГ в Азербайджане |
Главное Мнения

«Катастрофа». Мбаппе высказался о выборах во Франции

"Катастрофа". Мбаппе высказался о выборах во Франции

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе заявил на пресс-конференции, что французам необходимо обязательно принять участие во втором туре парламентских выборов и проголосовать за «правильную сторону». Слова футболиста приводит RMC Sport.

Мбаппе не уточнил, кого он считает правильной стороной, но назвал «катастрофой» результаты первого тура, после которого лидирует ультраправая партия «Национальное объединение» (RN).

«Сейчас, как никогда, мы должны пойти голосовать, мы не можем оставить страну в руках этих людей», — сказал Мбаппе.

Теги:
Из этой рубрики
"Катастрофа". Мбаппе высказался о выборах во Франции
Мнения

«Катастрофа». Мбаппе высказался о выборах во Франции

2024/07/05, 00:03
Джавид Велиев — «Минвалу»: Совместная декларация с Китаем поможет нейтрализовать эти угрозы против Азербайджана
Мнения

Джавид Велиев — «Минвалу»: Совместная декларация с Китаем поможет нейтрализовать эти угрозы против Азербайджана

2024/07/04, 14:20
Марков: Участие азербайджанских, российских и белорусских военных в параде в Минске — предупреждение Армении
Мнения

Марков: Участие азербайджанских, российских и белорусских военных в параде в Минске — предупреждение Армении

2024/07/03, 10:46
Марков: …Якобы русские фашисты нападают на кавказцев
Мнения

Марков: …Якобы русские фашисты нападают на кавказцев

2024/07/02, 22:38
Профессор Тогрул Исмаил - "Минвалу": За погромами в Турции стоят внешние силы
Мнения

Профессор Тогрул Исмаил – «Минвалу»: За погромами в Турции стоят внешние силы

2024/07/02, 17:04
В Баку предлагают Еревану юридический выход из тупика
Мнения

В Баку предлагают Еревану юридический выход из тупика

2024/07/02, 12:44
Марков: Русские - это новые евреи
Мнения

Марков: Русские – это новые евреи

2024/07/01, 23:29
Павел Шандра: "Предложение Зеленского интересное, но ..."
Мнения

Павел Шандра: «Предложение Зеленского интересное, но …»

2024/07/01, 15:08
Американский инвестор: Россия из-за санкций не исчезнет
Мнения

Американский инвестор: Россия из-за санкций не исчезнет

2024/06/30, 21:59