«Катастрофа». Мбаппе высказался о выборах во Франции

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Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе заявил на пресс-конференции, что французам необходимо обязательно принять участие во втором туре парламентских выборов и проголосовать за «правильную сторону». Слова футболиста приводит RMC Sport.

Мбаппе не уточнил, кого он считает правильной стороной, но назвал «катастрофой» результаты первого тура, после которого лидирует ультраправая партия «Национальное объединение» (RN).

«Сейчас, как никогда, мы должны пойти голосовать, мы не можем оставить страну в руках этих людей», — сказал Мбаппе.